Косторная выложила фото с лошадью: «Предлагаю посмеяться вместе»

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала кадры с фотосессии. На ней она позирует с лошадью.

«За несколько лет я поработала со многими прекрасными фотографами и была на большом количестве съемок, и, как правило, через некоторое время вам высылаются идеальные как на подбор кадры.

Ну а где же те фото, где вы решили чихнуть в моменте или ваша лошадь решила отвлечь вас пинком бедра и зажевать подол платья, пока вы двигали ее в нужное место? 😂 Правильно, их посчитали неудачными.

Но почему? Кто решает, что красиво, а что нет? Почему мы подстраиваемся под ожидания других и пытаемся их оправдать? Зачем вообще это нужно?

Я предлагаю посмотреть подборку самых смешных моментов, посмеяться вместе со мной и увидеть, насколько живыми и искренними могут быть «неудачные» фотографии! От них сразу веет позитивной энергией и они никогда не будут стандартными, такими как у всех.

Не бойтесь выделяться, не идите на поводу у других, будьте неповторимыми, ведь каждый из нас прекрасен в своей индивидуальности», – написала Косторная.