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    • В «Барсе» есть игрок, который раздражает Левандовски – Роберт не хочет выступать с ним

    В «Барсе» есть игрок, который раздражает Левандовски – Роберт не хочет выступать с ним

    Инсайд El Nacional сообщает: Роберту Левандовски не нравится играть вместе с Ферраном Торресом. Торрес и Левандовски играют друг с другом не так долго, но их отношения испортились.

    Но Торрес пока что не оправдал вложенных средств: его конкуренты котируются тренерским штабом больше. Такие игроки, как Ансу Фати, Рафинья и Усман Дембеле, опередили Торреса в иерархии нападающих. А Роберт Левандовски, возглавляющий атаку каталонского клуба в этом сезоне, разочарован Торресом. Руководство клуба готово расстаться с испанцем.

    Источник: Sports.ru

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