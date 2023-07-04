В «Барсе» есть игрок, который раздражает Левандовски – Роберт не хочет выступать с ним

Инсайд El Nacional сообщает: Роберту Левандовски не нравится играть вместе с Ферраном Торресом. Торрес и Левандовски играют друг с другом не так долго, но их отношения испортились.

Но Торрес пока что не оправдал вложенных средств: его конкуренты котируются тренерским штабом больше. Такие игроки, как Ансу Фати, Рафинья и Усман Дембеле, опередили Торреса в иерархии нападающих. А Роберт Левандовски, возглавляющий атаку каталонского клуба в этом сезоне, разочарован Торресом. Руководство клуба готово расстаться с испанцем.