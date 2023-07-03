Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Неловкая ситуация со статуей Криштиану Роналду: туристы постоянно трогают ее между ног

    Неловкая ситуация со статуей Криштиану Роналду: туристы постоянно трогают ее между ног

    Статуе нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в родном португальском Фуншале приходится непросто.

    Туристы постоянно с ней фотографируются, причем обязательно хватаются за пах. Статуя открыта в 2014 году и позже стала блестеть ниже пояса – из-за постоянных касаний прохожих.

    Португальский турист рассказал The Sun: «Я просто хотел отправить фото моей семье. Но как только я скинул ее в семейную группу в WhatsApp, все начали смеяться. Они не могли не заметить хорошо натертую область между его ногами».

    В честь Роналду сделаны несколько статуй, но ни одна не отличается качеством: везде в чертах Криштиану допущены ошибки.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 