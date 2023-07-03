Неловкая ситуация со статуей Криштиану Роналду: туристы постоянно трогают ее между ног

Статуе нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в родном португальском Фуншале приходится непросто.

Туристы постоянно с ней фотографируются, причем обязательно хватаются за пах. Статуя открыта в 2014 году и позже стала блестеть ниже пояса – из-за постоянных касаний прохожих.

Португальский турист рассказал The Sun: «Я просто хотел отправить фото моей семье. Но как только я скинул ее в семейную группу в WhatsApp, все начали смеяться. Они не могли не заметить хорошо натертую область между его ногами».

В честь Роналду сделаны несколько статуй, но ни одна не отличается качеством: везде в чертах Криштиану допущены ошибки.