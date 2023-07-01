Олег Смирнов о том, что Путину поддаются при игре в хоккей: «Конечно. Главу государства надо беречь. Один раз чуть не столкнулся с президентом, подъехал Фетисов: «Поаккуратней»

Президент Федерации хоккея Рязанской области и региональный представитель Ночной хоккейной лиги Олег Смирнов рассказал, что соперники поддаются Владимиру Путину при игре в хоккей.

– Вы участник всех гала-матчей Ночной лиги с участием Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Каково это – играть против президента страны?

– Очень почетно и ответственно. Это большая мотивация. И не только для участников гала-матчей. Пример президента вдохновил на занятия хоккеем очень многих людей – и у нас в Рязани, и по всей России.

– В интернете многие спорят – поддаются соперники президенту или нет. Что ответите?

– Конечно, поддаются. Это же игра с элементами шоу. К тому же все осознают, что человек впервые встал на коньки в 60 лет. К этому надо относиться с уважением и пониманием, главу государства беречь.

Расскажу одну историю. Один раз я чуть не столкнулся с президентом. Ко мне тут же подъехал Вячеслав Фетисов и предупредил: «Поаккуратней».

Многие в принципе боятся начинать кататься. А в таком возрасте – тем более. Но Владимир Владимирович – молодец. До сих пор сохраняет потрясающую спортивную форму. Всем бы так.

– Вы забрасывали шайбы в ворота команды «Легенды хоккея»?

– Неоднократно. В прошлом году забил два гола, в этом – один. Еще отличился в 2018-м. Конечно, ощущения потрясающие. Не каждый день забрасываешь шайбу в ворота команды, в которой играют Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Валерий Каменский и многие другие легенды нашего хоккея.

Помню первые гала-матчи. Волнение было такое, что от одних имен перед выходом на лед подкашивались ноги. Диктор говорил: «Вячеслав Фетисов, номер второй». А я стою и думаю: «Неужели сейчас буду против него играть?» – сказал хоккейный функционер.