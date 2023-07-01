У видео с «первым голом Месси» за «Интер Майами» уже 5 миллионов просмотров, хотя он не провел ни одного матча за клуб

Нападающий американского «Интера» Лионель Месси продолжает пребывать в отпуске, но на ютубе уже появился ролик с якобы дебютными голами аргентинца за команду.

У него более пяти миллионов просмотров и несколько десятков тысяч лайков.

В видео показан «дебют» Месси за «Интер» в матче с «Филадельфией» (при этом лого указан «Нью-Йорк Ред Булл»). Лео забивает гол. Ролик смонтирован благодаря тому что несколько лет назад «Барселона» Лео играла в розовой форме, похожей на «Интер».

Номера игроков на видео написаны задом наперед. В описании указано, что ролик шуточный, но, судя по популярности, получился очень реалистичным.