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    • У видео с «первым голом Месси» за «Интер Майами» уже 5 миллионов просмотров, хотя он не провел ни одного матча за клуб

    У видео с «первым голом Месси» за «Интер Майами» уже 5 миллионов просмотров, хотя он не провел ни одного матча за клуб

    Нападающий американского «Интера» Лионель Месси продолжает пребывать в отпуске, но на ютубе уже появился ролик с якобы дебютными голами аргентинца за команду.

    У него более пяти миллионов просмотров и несколько десятков тысяч лайков.

    В видео показан «дебют» Месси за «Интер» в матче с «Филадельфией» (при этом лого указан «Нью-Йорк Ред Булл»). Лео забивает гол. Ролик смонтирован благодаря тому что несколько лет назад «Барселона» Лео играла в розовой форме, похожей на «Интер».

    Номера игроков на видео написаны задом наперед. В описании указано, что ролик шуточный, но, судя по популярности, получился очень реалистичным.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.07.2023 14:54
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