«В Латвии очень резко изменилось отношение к русским. Недавно приезжала в Латвию по делам на несколько дней. Думала, что нахлынут теплые воспоминания, но мне было очень тяжело от обстановки»: гимнастка Елизавета Полстяная

Гимнастка Елизавета Полстяная рассказала об измененном отношении к русским в Латвии.

Девушка с 2018 года представляет Латвию на международных турнирах, но выросла в России.

С 2022 года Полстяной запретили выступать за Латвию, так как у нее есть российский паспорт.

Латвия входит в НАТО.

– А вы не думали обратиться со своим кейcом в Международную федерацию гимнастики?

– Нет. Мне предлагали идти судиться, отстаивать свои права, учитывая, что мое отстранение было незаконным. Но это практически бесполезно. Мы видим, что происходит в Европе. Это их единая политика. Навряд ли мне бы помогли. Все-таки это позиция латвийской федерации. Никто не будет залезать туда и менять их принципы.

В Латвии очень резко изменилось отношение к русским. Недавно приезжала в Латвию по делам на несколько дней. Думала, что нахлынут теплые воспоминания, но мне было очень тяжело от обстановки. Чувствуешь негативное отношение и лишний раз подумаешь, говорить тебе на русском языке или нет.

Раньше такого и близко не было. Приезжали всей семьей на лето, отдыхали. Всегда к русским было отличное отношение. Все вели себя очень гостеприимно. «Новая волна» там проходила.

– Нет ли у вас сожаления, что вы вообще согласились на переход в сборную Латвии?

– Сожалений точно нет. Не знаю, как бы все сложилось, если бы я сделала другой выбор, но не люблю рассуждать задним числом. Мне есть что вспомнить. Это был интересный опыт. В мире художественной гимнастики меня запомнили.

До сих пор многие болельщики пишут. Недавно у меня был день рождения, и я получила много сообщений из разных стран, что меня не хватает. Это гораздо дороже, чем какие-то медали и звания.