Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «В Латвии очень резко изменилось отношение к русским. Недавно приезжала в Латвию по делам на несколько дней. Думала, что нахлынут теплые воспоминания, но мне было очень тяжело от обстановки»: гимнастка Елизавета Полстяная

«В Латвии очень резко изменилось отношение к русским. Недавно приезжала в Латвию по делам на несколько дней. Думала, что нахлынут теплые воспоминания, но мне было очень тяжело от обстановки»: гимнастка Елизавета Полстяная

30 июня 2023, 15:46

Гимнастка Елизавета Полстяная рассказала об измененном отношении к русским в Латвии.

  • Девушка с 2018 года представляет Латвию на международных турнирах, но выросла в России.
  • С 2022 года Полстяной запретили выступать за Латвию, так как у нее есть российский паспорт.
  • Латвия входит в НАТО.

– А вы не думали обратиться со своим кейcом в Международную федерацию гимнастики?

– Нет. Мне предлагали идти судиться, отстаивать свои права, учитывая, что мое отстранение было незаконным. Но это практически бесполезно. Мы видим, что происходит в Европе. Это их единая политика. Навряд ли мне бы помогли. Все-таки это позиция латвийской федерации. Никто не будет залезать туда и менять их принципы.

В Латвии очень резко изменилось отношение к русским. Недавно приезжала в Латвию по делам на несколько дней. Думала, что нахлынут теплые воспоминания, но мне было очень тяжело от обстановки. Чувствуешь негативное отношение и лишний раз подумаешь, говорить тебе на русском языке или нет.

Раньше такого и близко не было. Приезжали всей семьей на лето, отдыхали. Всегда к русским было отличное отношение. Все вели себя очень гостеприимно. «Новая волна» там проходила.

– Нет ли у вас сожаления, что вы вообще согласились на переход в сборную Латвии?

– Сожалений точно нет. Не знаю, как бы все сложилось, если бы я сделала другой выбор, но не люблю рассуждать задним числом. Мне есть что вспомнить. Это был интересный опыт. В мире художественной гимнастики меня запомнили.

До сих пор многие болельщики пишут. Недавно у меня был день рождения, и я получила много сообщений из разных стран, что меня не хватает. Это гораздо дороже, чем какие-то медали и звания.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Оффтоп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
1
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
6
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
4
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
6
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
4
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
10
Все новости
Все новости
Артига прокомментировал побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
10:52
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
6
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
08:37
1
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
4
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
3
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
10
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
3
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
6
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
9
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
20
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
19
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
31
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
Вчера, 23:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+