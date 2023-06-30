Светлана Ишмуратова отреагировала на санкции, введенные против нее Владимиром Зеленским: «Приятно, что товарищ Зеленский знает такую фамилию, как Ишмуратова»

Бывшая биатлонистка сборной России Светлана Ишмуратова отреагировала на введение персональных санкций со стороны Украины.

«Приятно, что [президент Украины] товарищ Зеленский знает такую фамилию, как Ишмуратова. Флаг ему в руки, я только посмеялась.

Я спокойно к этому отношусь, у нас огромная страна с красивейшей нетронутой природой, с туристической точки зрения я ничего не потеряю – не расстроюсь, если не буду выезжать в европейские и какие-нибудь другие страны», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.