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    • Орещук: «Если хотим, чтобы уровень нашего футбола сдох, то можно поставить только на россиян»

    Орещук: «Если хотим, чтобы уровень нашего футбола сдох, то можно поставить только на россиян»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о легионерах в российском футболе.

    – Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – наших качественных российских футболистов нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков.

    А будут ли тогда люди ходить на футбол? Иностранцы всегда хотят зарабатывать у нас больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает.

    – Российские клубы еще способны платить иностранцам большие деньги?

    – Смотря кому. Условно, если футболист зарабатывал в Португалии 15 тыс. евро, то 30 тыс. евро наш клуб может себе позволить. Все равно я считаю, что это переплата. Каждый случай он индивидуален.

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    Источник: «РБ Спорт»

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