Орещук: «Если хотим, чтобы уровень нашего футбола сдох, то можно поставить только на россиян»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о легионерах в российском футболе.

– Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – наших качественных российских футболистов нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков.

А будут ли тогда люди ходить на футбол? Иностранцы всегда хотят зарабатывать у нас больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает.

– Российские клубы еще способны платить иностранцам большие деньги?

– Смотря кому. Условно, если футболист зарабатывал в Португалии 15 тыс. евро, то 30 тыс. евро наш клуб может себе позволить. Все равно я считаю, что это переплата. Каждый случай он индивидуален.