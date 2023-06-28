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    • «Жаль Францию»: Мбаппе отреагировал на убийство 17-летнего подростка полицейскими

    «Жаль Францию»: Мбаппе отреагировал на убийство 17-летнего подростка полицейскими

    Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об инциденте во Франции.

    • В городе Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля и отказался остановиться по требованию дорожного патруля.
    • В стране из-за этого начались беспорядки. Задержаны 15 человек.
    • Самого полицейского, выстрелившего в подростка, задержали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве.

    «Жаль мою Францию. Такая ситуация недопустима. Все мои мысли к семье этого маленького ангела, ушедшего слишком рано», – написал Мбаппе.

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    Источник: твиттер Килиана Мбаппе

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20698

      Cleaner 50 минут назад

      На автомобиле был написан возраст водителя? Мбаппе тот же Соболь, только не белый...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4353

      mutabor0992 53 минуты назад

      Баклажан, ты совсем в школу не ходил?Твое это где то в африке!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3722

      acor94 1 час назад

      Что за мода, защищать преступников?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1583

      elessar arnor 1 час назад

      черный ангел, не твоя Франция

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40090

      Project Бабангида 1 час назад

      хорошо мама вовремя отдала на футбол. а то мог бы на его месте оказаться )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2371

      jek718875 1 час назад

      Этот ангел не остановился, был в сракотань, если бы убил твоих на дороге, я посмотрел бы как ты запел, Мбапёнок-черепашонок

      4
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      Рейтинг: +25137

      bset 1 час назад

      А сколько подросток человек мог убить, находясь за рулем опасного ТС?

      3
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