«Жаль Францию»: Мбаппе отреагировал на убийство 17-летнего подростка полицейскими

На автомобиле был написан возраст водителя? Мбаппе тот же Соболь, только не белый...(
Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об инциденте во Франции.
- В городе Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля и отказался остановиться по требованию дорожного патруля.
- В стране из-за этого начались беспорядки. Задержаны 15 человек.
- Самого полицейского, выстрелившего в подростка, задержали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве.
«Жаль мою Францию. Такая ситуация недопустима. Все мои мысли к семье этого маленького ангела, ушедшего слишком рано», – написал Мбаппе.