«Жаль Францию»: Мбаппе отреагировал на убийство 17-летнего подростка полицейскими

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об инциденте во Франции.

В городе Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля и отказался остановиться по требованию дорожного патруля.

В стране из-за этого начались беспорядки. Задержаны 15 человек.

Самого полицейского, выстрелившего в подростка, задержали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве.

«Жаль мою Францию. Такая ситуация недопустима. Все мои мысли к семье этого маленького ангела, ушедшего слишком рано», – написал Мбаппе.