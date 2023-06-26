«ПСЖ» торопит Мбаппе с принятием решения: он должен продлить контракт или уйти

В «ПСЖ» настаивают, что Килиан Мбаппе не сможет остаться в команде без продления контракта.
Руководство клуба торопит 24-летнего футболиста с принятием решения. Боссы парижан уже поговорили с его мамой Файзой Ламари и напомнили об ультиматуме: или активация продления соглашения до 2025 года, или уход этим летом.
Для президента «ПСЖ» стало неожиданностью то, что нападающий откажется продлевать договор.
- За ситуацией с будущим Мбаппе следит «Реал».
- Сообщалось, что форвард хочет остаться в «ПСЖ» на год, чтобы не потерять 150 миллионов евро.
Источник: Get French Football News