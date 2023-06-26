«ПСЖ» торопит Мбаппе с принятием решения: он должен продлить контракт или уйти

В «ПСЖ» настаивают, что Килиан Мбаппе не сможет остаться в команде без продления контракта.

Руководство клуба торопит 24-летнего футболиста с принятием решения. Боссы парижан уже поговорили с его мамой Файзой Ламари и напомнили об ультиматуме: или активация продления соглашения до 2025 года, или уход этим летом.

Для президента «ПСЖ» стало неожиданностью то, что нападающий откажется продлевать договор.