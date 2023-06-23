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    • Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» на год, чтобы не потерять 150 миллионов

    Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» на год, чтобы не потерять 150 миллионов

    Нападающий Килиан Мбаппе не намерен этим летом уходить из «ПСЖ» из-за денег.

    Если 24-летний футболист останется в парижском клубе еще на год, ему полагается 150 миллионов евро.

    В эту сумму входит 60 миллионов евро зарплаты и 90-миллионный бонус за лояльность.

    План Мбаппе – получить 150 миллионов и покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента. Тогда он сможет перейти в «Реал» бесплатно и получить от мадридцев еще 100-125 миллионов евро подписного бонуса.

    Если же «Реалу» придется платить за трансфер француза этим летом, то форвард на уже согласованный бонус может не рассчитывать, пишет Marca.

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    Источник: Marca

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