Сборная Украины могла нарушить регламент ФИФА на молодежном Евро-2023

Сборная Украины-U21 попала в скандал на молодежном Евро-2023.

По информации PlaySport, Руслан Ротань выпустил на матч против сборной Хорватии (2:0) двоих игроков, которые не имели права выходить на поле.

Речь идет об игроках «Шахтера» Анатолии Трубине и Георгии Судакове. Они вышли на матч с Хорватией 21 июня, а ранее, 19 июня, сыграли в составе основной сборной Украины в отборе Евро-2024 против сборной Мальты (1:0).

По регламенту ФИФА игрок молодежной сборной может выйти на поле только в том случае, если с последнего матча за основную сборную прошло не менее 48 часов. Федерация футбола Румынии обратилась за комментарием в ФИФА.