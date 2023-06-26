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    • Сборная Украины могла нарушить регламент ФИФА на молодежном Евро-2023

    Сборная Украины могла нарушить регламент ФИФА на молодежном Евро-2023

    Сборная Украины-U21 попала в скандал на молодежном Евро-2023.

    По информации PlaySport, Руслан Ротань выпустил на матч против сборной Хорватии (2:0) двоих игроков, которые не имели права выходить на поле.

    Речь идет об игроках «Шахтера» Анатолии Трубине и Георгии Судакове. Они вышли на матч с Хорватией 21 июня, а ранее, 19 июня, сыграли в составе основной сборной Украины в отборе Евро-2024 против сборной Мальты (1:0).

    По регламенту ФИФА игрок молодежной сборной может выйти на поле только в том случае, если с последнего матча за основную сборную прошло не менее 48 часов. Федерация футбола Румынии обратилась за комментарием в ФИФА.

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    Источник: PlaySport

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    Сегодня, 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3716

      acor94 2 часа назад

      Вообще странное правило. Не имеет никакого отношения к футболу. Ладно бы по возрасту не проходил или перебор карточек пропустили, а это... Если он нужен и той и той сборной пусть играет. Пока сборная есть.

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