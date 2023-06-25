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    Личка обратился к фанатам «Динамо» с базы в Новогорске

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка записал обращение к болельщикам. Чех приступает к работе на базе в Новогорске.

    «В этом году буду пробовать радовать вас, болельщики «Динамо». Очень рад, что получил возможность стать частью этого большого исторического клуба России. Я с нетерпением жду завтрашнего момента, когда увижу команду, и мы начнeм готовиться к сезону. Большое спасибо все. Только Лев Яшин, только «Динамо»!», – сказал Личка.

    • Личка проработал в «Оренбурге» 3 года.
    • Он вывел команду в РПЛ.
    • В «Динамо» Личка сменил Славишу Йокановича.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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