Личка обратился к фанатам «Динамо» с базы в Новогорске

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка записал обращение к болельщикам. Чех приступает к работе на базе в Новогорске.

«В этом году буду пробовать радовать вас, болельщики «Динамо». Очень рад, что получил возможность стать частью этого большого исторического клуба России. Я с нетерпением жду завтрашнего момента, когда увижу команду, и мы начнeм готовиться к сезону. Большое спасибо все. Только Лев Яшин, только «Динамо»!», – сказал Личка.