УЕФА обратился к УАФ после инцидента с флагом Украины на финале Лиги чемпионов

УЕФА дал ответ Украинской ассоциации футбола в связи с произошедшим на финале ЛЧ в Стамбуле.

Стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика.

Мужчину ударили по руке.

УАФ потребовала разобраться в ситуации.

«Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неоправданная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его начальству.

Конечно, мы сожалеем по поводу тех неудобств, которые доставил данный эпизод, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», – говорится в письме УЕФА, опубликованном на сайте УАФ.