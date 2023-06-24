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    • УЕФА обратился к УАФ после инцидента с флагом Украины на финале Лиги чемпионов

    УЕФА обратился к УАФ после инцидента с флагом Украины на финале Лиги чемпионов

    УЕФА дал ответ Украинской ассоциации футбола в связи с произошедшим на финале ЛЧ в Стамбуле.

    • Стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика.
    • Мужчину ударили по руке.
    • УАФ потребовала разобраться в ситуации.

    «Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неоправданная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его начальству.

    Конечно, мы сожалеем по поводу тех неудобств, которые доставил данный эпизод, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», – говорится в письме УЕФА, опубликованном на сайте УАФ.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20627

      Cleaner 2 часа назад

      УЕФА покаялся перед УАФ...)))

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