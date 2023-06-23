Юран назвал два клуба с худшими стадионами в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал худшие стадионы в РПЛ. По его мнению, наихудшие арены имеют команды «Оренбург» и «Факел».

«На каких стадионах было всего сложнее играть в минувшем сезоне? Наверное, как и для всех, в Оренбурге было непросто. Там хорошего качества искусственный газон, но футболистам сложно все равно. Надо что-то делать.

Хочется, чтобы улучшили качество газона в Воронеже. Да что кривить душой, раздевалки тоже в плохом состоянии, стадион то старый. Для такого региона хочется лучшего, болельщики любят там футбол. В Воронеже давно напрашивается новый стадион.

А так в РПЛ все стадионы соответствуют высокому уровню», – сказал Юран.