РПЛ. «Динамо» выгрызло победу над «Сочи» (3:2) и вышло на 1-е место за 3 тура до конца сезона

«Динамо» переиграло «Сочи» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

Итоговый счет – 3:2 в пользу москвичей. Все голы были забиты во втором тайме.

У хозяев поля отличились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале на 95-й минуте, у гостей забили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.

Набрав три очка, динамовцы вышли в лидеры РПЛ за три тура до конца сезона, но у «Зенита» есть матч в запасе против «Факела».

Россия. РПЛ. 27-й тур

Динамо (Москва) – Сочи – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Тюкавин, 53; 1:1 – Гуарирапа; 2:1 – Бителло, 85; 2:2 – Сааведра, 90; 3:2 – Нгамале, 90+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ