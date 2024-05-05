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    • РПЛ. «Динамо» выгрызло победу над «Сочи» (3:2) и вышло на 1-е место за 3 тура до конца сезона

    РПЛ. «Динамо» выгрызло победу над «Сочи» (3:2) и вышло на 1-е место за 3 тура до конца сезона

    «Динамо» переиграло «Сочи» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

    Итоговый счет – 3:2 в пользу москвичей. Все голы были забиты во втором тайме.

    У хозяев поля отличились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале на 95-й минуте, у гостей забили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.

    Набрав три очка, динамовцы вышли в лидеры РПЛ за три тура до конца сезона, но у «Зенита» есть матч в запасе против «Факела».

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Динамо (Москва) – Сочи – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Тюкавин, 53; 1:1 – Гуарирапа; 2:1 – Бителло, 85; 2:2 – Сааведра, 90; 3:2 – Нгамале, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии (110)
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    ySS
    1714927848
    Динамо с победой! Надеюсь они станут чемпионами. В любом случае, достойны.
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    ФК Пупсик
    1714928160
    Ну вот: В РПЛ заявили, что на первом месте сейчас идет «Зенит», а не «Динамо» https://bombardir.ru/news/731308-v-rpl-zayavili-chto-na-pervom-meste-seychas-idet-zenit-a-ne-dinamo _________________ Это не я говорил свои хотелки, так сказали в РПЛ!
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    paracetamol
    1714928365
    Сочи жалко, играли лучше!
    Ответить
    Pourquoi pas
    1714928597
    Динамо... Зенит... Первые, вторые, третьи... Сочи, давай до свидания! Вряд ли буду скучать...
    Ответить
    Мордаванин
    1714929814
    Что характрено всем насрать на Сочи ..да и на динамо тоже главное чтобы зенит не пустить по накатанной дороге Устроили тут . ромашка..первое.третее , спать давайте .)_
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    The only one
    1714933365
    Повторюсь от ранее сказанного другими: Герой чата- ФК Пупсик!!! Награждается именной медалью:"В каждую бочку затычка". Поздравляю!!!
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    TIMOTHY
    1714933777
    Игра классная была до последней секунды в напряге)
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    TIMOTHY
    1714933800
    С победой Динамо, молодцы
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    BRO_football
    1714935234
    Про чемпионство Зенита говорили, про Краснодар - говорили, а про Динамо как будто забыли. Как-то неожиданно они подобрались к первому месту. Пусть лучше Динамо. Краснодар не заслужил.
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    ФК Пупсик
    1714937874
    Итак РПЛ поставил Зенит на 1 место, о чем я тут уже больше часа назад писал, а на данном сайте Великий Зенит лишь на 3 месте!!! Вот так вот, стыдно за них, ой как стыдно!!!!
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