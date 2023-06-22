Хоккеистка «Торпедо» выложила эротическое фото из постели: «Люблю себя»

Алена Старовойтова, 23-летняя хоккеистка нижегородского «Торпедо», выложила новое фото. Девушка показала себя в постели.
«Уже вижу ваши закатывающиеся глаза и слово «опять». Ну что поделать, я люблю себя. И вам советую», – подписала кадр спортсменка.
Хоккеистка и ранее выкладывала яркие фото.
- Старовойтова – бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017.
- Девушка становилась чемпионкой России.
- Старовойтова участвовала в Олимпиаде-2018.
Фото: социальные сети Алены Старовойтовой
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Источник: «Бомбардир»