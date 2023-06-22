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    • Хоккеистка «Торпедо» выложила эротическое фото из постели: «Люблю себя»

    Хоккеистка «Торпедо» выложила эротическое фото из постели: «Люблю себя»

    Алена Старовойтова, 23-летняя хоккеистка нижегородского «Торпедо», выложила новое фото. Девушка показала себя в постели.

    «Уже вижу ваши закатывающиеся глаза и слово «опять». Ну что поделать, я люблю себя. И вам советую», – подписала кадр спортсменка.

    Хоккеистка и ранее выкладывала яркие фото.

    • Старовойтова – бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017.
    • Девушка становилась чемпионкой России.
    • Старовойтова участвовала в Олимпиаде-2018.

    Фото: социальные сети Алены Старовойтовой

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1011

      Riot Zero 45 минут назад

      Страшко.

      1
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      Рейтинг: +1187

      rac531 1 час назад

      Экая же потаскушка)

      0
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      Рейтинг: +1942

      Fialet 1 час назад

      Цзюба тоже себя любит.

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