Хоккеистка «Торпедо» выложила эротическое фото из постели: «Люблю себя»

Алена Старовойтова, 23-летняя хоккеистка нижегородского «Торпедо», выложила новое фото. Девушка показала себя в постели.

«Уже вижу ваши закатывающиеся глаза и слово «опять». Ну что поделать, я люблю себя. И вам советую», – подписала кадр спортсменка.

Хоккеистка и ранее выкладывала яркие фото.

Старовойтова – бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017.

Девушка становилась чемпионкой России.

Старовойтова участвовала в Олимпиаде-2018.

Фото: социальные сети Алены Старовойтовой

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