29-летняя хоккеистка нижегородского «Торпедо» Ангелина Гончаренко выложила новые фото в купальнике.
«Муж разрешил, так что выкладываю», – написала спортсменка, входящая в десятку самых красивых в России.
- Гончаренко – капитан «Торпедо».
- Она дважды становилась бронзовой призеркой чемпионатов мира.
- Гончаренко – 4-кратная чемпионка России.
Фото: социальные сети Ангелины Гончаренко
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Источник: «Бомбардир»