29-летняя хоккеистка нижегородского «Торпедо» Ангелина Гончаренко выложила новые фото в купальнике.

«Муж разрешил, так что выкладываю», – написала спортсменка, входящая в десятку самых красивых в России.

Гончаренко – капитан «Торпедо».

Она дважды становилась бронзовой призеркой чемпионатов мира.

Гончаренко – 4-кратная чемпионка России.

Фото: социальные сети Ангелины Гончаренко

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