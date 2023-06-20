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    • Новое достижение Роналду – первый футболист в истории с 200 матчами за сборную

    Новое достижение Роналду – первый футболист в истории с 200 матчами за сборную

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду проводит 200-й матч за национальную команду.

    38-летний форвард вышел в стартовом составе Португалии на матч против Исландии в отборе Евро-2024. Он стал первым в истории футболистом, который провел 200 матчей за сборную.

    • Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
    • Португалец – самый высокооплачиваемый игрок в мире.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.06.2023 22:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7126

      Красногорск_Фан 47 минут назад

      Если бы тренер поставил бы его в основу с Марокко кто знает. А такие игры уже погонять лысого. Для статистики

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