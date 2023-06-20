Новое достижение Роналду – первый футболист в истории с 200 матчами за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду проводит 200-й матч за национальную команду.
38-летний форвард вышел в стартовом составе Португалии на матч против Исландии в отборе Евро-2024. Он стал первым в истории футболистом, который провел 200 матчей за сборную.
- Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
- Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
- Португалец – самый высокооплачиваемый игрок в мире.
Источник: «Бомбардир»