Новое достижение Роналду – первый футболист в истории с 200 матчами за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду проводит 200-й матч за национальную команду.

38-летний форвард вышел в стартовом составе Португалии на матч против Исландии в отборе Евро-2024. Он стал первым в истории футболистом, который провел 200 матчей за сборную.