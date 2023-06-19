Игрок Медиалиги прокомментировал промах с линии ворот

Футболист медийного клуба «Броук Бойз» Сергей Шаюнов попытался объяснить свой промах с линии ворот в серии буллитов после матча 1/4 финала Медиалиги против «Амкала».

«Я не могу объяснить. Я хотел просто сильно пробить. Даже не знаю, чем я пробил. Как будто полсекунды из жизни выпали. Я сто процентов виню себя. Не забить можно по-разному.

Именно за эту серию пенальти я полностью беру ответственность за себя, потому что с психологической точки зрения мой пенальти был самым важным.

В «Амкале» говорят, что меня настигла карма? Мы через три дня проверим.

Кто-то считает, что специально не забил? Пусть считают», – сказал Шаюнов.