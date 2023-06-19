Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игрок Медиалиги прокомментировал промах с линии ворот

    Футболист медийного клуба «Броук Бойз» Сергей Шаюнов попытался объяснить свой промах с линии ворот в серии буллитов после матча 1/4 финала Медиалиги против «Амкала».

    «Я не могу объяснить. Я хотел просто сильно пробить. Даже не знаю, чем я пробил. Как будто полсекунды из жизни выпали. Я сто процентов виню себя. Не забить можно по-разному.

    Именно за эту серию пенальти я полностью беру ответственность за себя, потому что с психологической точки зрения мой пенальти был самым важным.

    В «Амкале» говорят, что меня настигла карма? Мы через три дня проверим.

    Кто-то считает, что специально не забил? Пусть считают», – сказал Шаюнов.

    • Игрок ранее выступал за «Амкал».
    • Шаюнову 27 лет, до 2019 года он играл на профессиональном уровне.
    • «Амкал» в полуфинале сыграет 25 июня с 2DROTS. Встреча пройдет на «Казань Арене».

    Источник: телеграм-канал НЕКЛАСИКО

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 