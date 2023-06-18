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    • Гендиректор «Шахтера» упрекнул ФИФА за недостаточное внимание Украине

    Гендиректор «Шахтера» упрекнул ФИФА за недостаточное внимание Украине

    Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера», недоволен безучастностью ФИФА по отношению к судьбе украинского футбола, о чем сказал в интервью французской газете L’Equipe.

    – Вы считаете, что поддержки со стороны ФИФА не было?

    – Нет, мы не получили никакой поддержки.

    – Что вы думаете о президенте ФИФА Джанни Инфантино и его отношении к этой проблеме?

    – Он произносит очень много речей, а один из его ключевых посылов гласит: «Мы все футбольная семья». Но когда возникает проблема, приходит понимание, что Украина не часть этой футбольной семьи.

    Все знают, что он в хороших отношениях с Россией. Может, поэтому он не хочет уделять внимания ситуации в нашей стране.

    И когда ФИФА изменила правила по прерыванию контрактов легионеров, с нами обращались так же, как и с Россией.

    – Если бы вы встретились с Инфантино, что сказали бы ему?

    – Я бы сказал ему, что пора открыть двери для украинского футбола.

    • «Шахтер» за последние 9 лет играл в Харькове, Киеве и Львове.
    • Еврокубковые матчи в прошедшем сезоне команда проводила в Польше.
    • В минувшем сезоне «Шахтер» выиграл УПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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