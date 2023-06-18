Гендиректор «Шахтера» упрекнул ФИФА за недостаточное внимание Украине

Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера», недоволен безучастностью ФИФА по отношению к судьбе украинского футбола, о чем сказал в интервью французской газете L’Equipe.

– Вы считаете, что поддержки со стороны ФИФА не было?

– Нет, мы не получили никакой поддержки.

– Что вы думаете о президенте ФИФА Джанни Инфантино и его отношении к этой проблеме?

– Он произносит очень много речей, а один из его ключевых посылов гласит: «Мы все футбольная семья». Но когда возникает проблема, приходит понимание, что Украина не часть этой футбольной семьи.

Все знают, что он в хороших отношениях с Россией. Может, поэтому он не хочет уделять внимания ситуации в нашей стране.

И когда ФИФА изменила правила по прерыванию контрактов легионеров, с нами обращались так же, как и с Россией.

– Если бы вы встретились с Инфантино, что сказали бы ему?

– Я бы сказал ему, что пора открыть двери для украинского футбола.