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    • «Барселона» ищет инвесторов на Ближнем Востоке: возможна продажа 49% акций клуба

    «Барселона» ищет инвесторов на Ближнем Востоке: возможна продажа 49% акций клуба

    Руководство «Барселоны» задумалось о смене организационно-правовой формы.

    Сейчас клуб принадлежит сосьос, поэтому продать часть акций невозможно.

    Если модель владения станет смешанной, это позволит привлечь деньги инвесторов, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

    Президент «Барсы» Жоан Лапорта уже ведет переговоры с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии и Катара.

    Каталонцы рассматривают возможность продажи 49 процентов акций клуба.

    • В прошедшем сезоне «Барса» стала чемпионом Испании.
    • Экс-менеджер клуба рассказал, что общий долг каталонцев составляет 3 миллиарда евро.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +334

      RedMaksim97 27 минут назад

      Спонсор «сосьос»))) всё понятно. Понятно почему у барсы долги, потому что спонсор «сосьос»)))

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