«Барселона» ищет инвесторов на Ближнем Востоке: возможна продажа 49% акций клуба

Руководство «Барселоны» задумалось о смене организационно-правовой формы.

Сейчас клуб принадлежит сосьос, поэтому продать часть акций невозможно.

Если модель владения станет смешанной, это позволит привлечь деньги инвесторов, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта уже ведет переговоры с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии и Катара.

Каталонцы рассматривают возможность продажи 49 процентов акций клуба.