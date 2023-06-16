«Барселона» ищет инвесторов на Ближнем Востоке: возможна продажа 49% акций клуба

Руководство «Барселоны» задумалось о смене организационно-правовой формы.
Сейчас клуб принадлежит сосьос, поэтому продать часть акций невозможно.
Если модель владения станет смешанной, это позволит привлечь деньги инвесторов, чтобы справиться с финансовыми проблемами.
Президент «Барсы» Жоан Лапорта уже ведет переговоры с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии и Катара.
Каталонцы рассматривают возможность продажи 49 процентов акций клуба.
- В прошедшем сезоне «Барса» стала чемпионом Испании.
- Экс-менеджер клуба рассказал, что общий долг каталонцев составляет 3 миллиарда евро.
Источник: El Chiringuito TV