Экс-менеджер «Барселоны» рассказал о гигантских долгах клуба: «Их невозможно погасить»

Футбольные клубы - финансовые пузыри. У США гос долг несколько триллионов и ничего, работают, думаю тут будет так же, брать в долг - рефинансировать, снова брать в долг снова рефинансировать и так пока не лопнет один, а когда лопнет один, за ним пойдут в небытие остальные клубы)
Бывший менеджер «Барселоны» Жауме Льопис оценил финансовое состояние клуба.
Льопис заявил, что общий долг «Барселоны» составляет 3 миллиарда евро. «Его невозможно погасить. Его придется рефинансировать», – сказал экс-менеджер клуба.
- «Барселона» в минувшем сезоне выиграла Примеру.
- Клуб не смог вернуть нападающего Лионеля Месси.