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    • Экс-менеджер «Барселоны» рассказал о гигантских долгах клуба: «Их невозможно погасить»

    Экс-менеджер «Барселоны» рассказал о гигантских долгах клуба: «Их невозможно погасить»

    Бывший менеджер «Барселоны» Жауме Льопис оценил финансовое состояние клуба.

    Льопис заявил, что общий долг «Барселоны» составляет 3 миллиарда евро. «Его невозможно погасить. Его придется рефинансировать», – сказал экс-менеджер клуба.

    • «Барселона» в минувшем сезоне выиграла Примеру.
    • Клуб не смог вернуть нападающего Лионеля Месси.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3698

      acor94 8 минут назад

      Футбольные клубы - финансовые пузыри. У США гос долг несколько триллионов и ничего, работают, думаю тут будет так же, брать в долг - рефинансировать, снова брать в долг снова рефинансировать и так пока не лопнет один, а когда лопнет один, за ним пойдут в небытие остальные клубы)

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