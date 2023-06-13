Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «ПСЖ» узнал от журналистов о нежелании Мбаппе продлевать контракт

    «ПСЖ» узнал от журналистов о нежелании Мбаппе продлевать контракт

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом.

    По информации The New York Times, эта информация застала руководство парижан врасплох. Они узнали о письме Мбаппе о нежелании активировать опцию продления контракта до 2025 года от журналистов.

    Представители СМИ получили копию письма еще до того, как оно было отправлено в клуб.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
    • Год назад француз отказал «Реалу», но мадридский клуб сохраняет к нему интерес.

    Новости по теме
    Стала известна реакция «ПСЖ» на письмо Мбаппе о нежелании продлевать контракт
    Французский журналист: «Мбаппе объявил войну «ПСЖ»
    Назван единственный клуб, куда «ПСЖ» не продаст Мбаппе летом 5
    Источник: The New York Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 