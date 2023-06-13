«ПСЖ» узнал от журналистов о нежелании Мбаппе продлевать контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом.

По информации The New York Times, эта информация застала руководство парижан врасплох. Они узнали о письме Мбаппе о нежелании активировать опцию продления контракта до 2025 года от журналистов.

Представители СМИ получили копию письма еще до того, как оно было отправлено в клуб.