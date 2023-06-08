Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала шикарные ягодицы на пляже

Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новые фотографии в соцсетях.
Она позировала в купальнике на пляже. Акцент на снимках сделан на ягодицы девушки.
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Фото: соцсети Иваны Кнолль
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
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Источник: «Бомбардир»