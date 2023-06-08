Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала шикарные ягодицы на пляже

Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Она позировала в купальнике на пляже. Акцент на снимках сделан на ягодицы девушки.

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Фото: соцсети Иваны Кнолль

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

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