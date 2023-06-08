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    • Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала шикарные ягодицы на пляже

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала шикарные ягодицы на пляже

    Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новые фотографии в соцсетях.

    Она позировала в купальнике на пляже. Акцент на снимках сделан на ягодицы девушки.

    Фото: соцсети Иваны Кнолль

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.06.2023 22:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14073

      R_a_i_n 4 часа назад

      А где собсна шикарные ягодицы??

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      Рейтинг: +1904

      Fialet 5 часов назад

      Жопа трусы жуёт.

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      Рейтинг: +2268

      Dr.Metal 5 часов назад

      Надоела она уже. Покажите самую холодную болельщику чм. Может хоть у нее жопа не такая как у этой коровы

      3
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