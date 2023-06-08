Месси заявил, что некоторые боссы «Барселоны» были против его возвращения

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о позиции руководства «Барселоны» по его возможному возвращению в клуб.
«В руководстве точно есть люди, которые не хотят моего возвращения. Именно они не хотели, чтобы я остался, когда мне пришлось уйти.
Я знаю, кто хочет, чтобы я вернулся. Они говорили об этом публично. Но в руководстве точно есть те, кто не хочет меня видеть и считает мое возвращение проблемой для клуба», – сказал Месси.
- Месси последние два сезона играл в «ПСЖ». У него закончился контракт с парижским клубом.
- Лео подписал контракт с «Интером Майами» до лета 2026-го.
- Клуб идет в МЛС на 27-м месте из 29 команд.
Источник: Mundo Deportivo