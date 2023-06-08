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    • Месси заявил, что некоторые боссы «Барселоны» были против его возвращения

    Месси заявил, что некоторые боссы «Барселоны» были против его возвращения

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о позиции руководства «Барселоны» по его возможному возвращению в клуб.

    «В руководстве точно есть люди, которые не хотят моего возвращения. Именно они не хотели, чтобы я остался, когда мне пришлось уйти.

    Я знаю, кто хочет, чтобы я вернулся. Они говорили об этом публично. Но в руководстве точно есть те, кто не хочет меня видеть и считает мое возвращение проблемой для клуба», – сказал Месси.

    • Месси последние два сезона играл в «ПСЖ». У него закончился контракт с парижским клубом.
    • Лео подписал контракт с «Интером Майами» до лета 2026-го.
    • Клуб идет в МЛС на 27-м месте из 29 команд.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12552

      DeStar 5 часов назад

      месси легенда не только барсы но и футбола, но кому это возвращение надо?
      строить команду вокруг уже почти пенсионера? уверен что месси еще что-то может, но толку его возвращать на год ,чтобы потом снова отпускать? по мне так история закончена, барсе строиться нужно заново

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