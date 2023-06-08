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    Слуцкий открыл стадион «Бомбонера» в Волгограде

    Российский тренер Леонид Слуцкий в среду, 7 июня, открыл новый стадион.

    По его словам, на строительство арены под названием «Бомбонера» было потрачено 135 миллионов рублей.

    «Старт, Темп, Пищевик, Кировец, Трактор... Ну что это за названия? Я подумал, что для нашей страны будет очень необычно, что это будет именно «Бомбонера», как стадион «Бока Хуниорс» только в Волгограде.

    Само название предопределяет, что мы должны играть в очень яркий, красочный, энергичный, искромeтный футбол», – объяснил Слуцкий выбор названия для стадиона.

    На церемонии открытия был проведен турнир с участием воспитанников школы, звeзд шоу-бизнеса, ветеранов и известных футболистов:

    Победителем стала команда «Внуки Бомбонеры» с Дзюбой и Веретенниковым в составе.

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    Источник: «Спорт КП»

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