Слуцкий открыл стадион «Бомбонера» в Волгограде

Российский тренер Леонид Слуцкий в среду, 7 июня, открыл новый стадион.
По его словам, на строительство арены под названием «Бомбонера» было потрачено 135 миллионов рублей.
«Старт, Темп, Пищевик, Кировец, Трактор... Ну что это за названия? Я подумал, что для нашей страны будет очень необычно, что это будет именно «Бомбонера», как стадион «Бока Хуниорс» только в Волгограде.
Само название предопределяет, что мы должны играть в очень яркий, красочный, энергичный, искромeтный футбол», – объяснил Слуцкий выбор названия для стадиона.
На церемонии открытия был проведен турнир с участием воспитанников школы, звeзд шоу-бизнеса, ветеранов и известных футболистов:
- Артем Дзюба
- Алексей Березуцкий
- Олег Кузьмин
- Олег Веретенников
- Георгий Щенников
- Игорь Смольников
- Вячеслав Караваев
- Олег Шатов
- Денис Колодин
- Богдан Лисевский
- Илья Беляков
- Федор Маслов (Федос)
Победителем стала команда «Внуки Бомбонеры» с Дзюбой и Веретенниковым в составе.
Источник: «Спорт КП»