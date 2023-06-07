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    • Стало известно, почему Месси решил перейти в «Интер Майами», а не в «Барселону»

    Стало известно, почему Месси решил перейти в «Интер Майами», а не в «Барселону»

    Нападающий Лионель Месси перейдет в «Интер Майами».

    По информации Marca, 35-летний аргентинец решил не дожидаться того момента, когда «Барселона» сможет тего зарегистрировать.

    Вариант с «Аль-Хилялем» не понравился Месси из-за спортивной составляющей и неудобств для семьи, которая не хочет переезжать в Саудовскую Аравию.

    Месси выбрал «Интер Майами», потому что не хочет играть под давлением. Его также устраивает уровень американской лиги.

    • У Месси закончился контракт с «ПСЖ».
    • Аргентинец – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20217

      Cleaner 9 минут назад

      Патамушта в Барсу его не взяли!

      0
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      Рейтинг: +2504

      моэм 48 минут назад

      А скорее всего потому что сбежавший из конюшни старый конь просто не нужен Барсе .

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