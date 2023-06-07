Стало известно, почему Месси решил перейти в «Интер Майами», а не в «Барселону»

Нападающий Лионель Месси перейдет в «Интер Майами».

По информации Marca, 35-летний аргентинец решил не дожидаться того момента, когда «Барселона» сможет тего зарегистрировать.

Вариант с «Аль-Хилялем» не понравился Месси из-за спортивной составляющей и неудобств для семьи, которая не хочет переезжать в Саудовскую Аравию.

Месси выбрал «Интер Майами», потому что не хочет играть под давлением. Его также устраивает уровень американской лиги.