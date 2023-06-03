ЦСКА и «Ростов» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 55 очков. Ростовчане с 53 очками идут на четвертой позиции.

Игра первого круга закончилась безголевой ничьей – 0:0.

Матч состоится в субботу, 3 июня.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:00 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,47. На ничью можно поставить за 4,90. На выигрыш «Ростова» дают 7,10.