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    Где смотреть матч ЦСКА – «Ростов»: 30 тур РПЛ, 3 июня 2023

    ЦСКА и «Ростов» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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    ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 55 очков. Ростовчане с 53 очками идут на четвертой позиции.

    Игра первого круга закончилась безголевой ничьей – 0:0.

    • Матч состоится в субботу, 3 июня.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 17:00 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,47. На ничью можно поставить за 4,90. На выигрыш «Ростова» дают 7,10.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2023 18:53
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