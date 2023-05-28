Мележиков прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил итог матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).
«Плохой результат. Нужно было брать свои очки.
Большая роскошь терять очки с «Пари НН»? Вы видели, игра была непростая. «Пари НН» надо отдать должное – они должны быть довольны собой», – сказал Мележиков.
- Перед последним туром «Спартак» на очко отстает от идущего 2-м ЦСКА.
- «Спартак» в последнем туре сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА примет «Ростов».
- В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в РПЛ 10-м.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова