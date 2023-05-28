Мележиков прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил итог матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Плохой результат. Нужно было брать свои очки.

Большая роскошь терять очки с «Пари НН»? Вы видели, игра была непростая. «Пари НН» надо отдать должное – они должны быть довольны собой», – сказал Мележиков.