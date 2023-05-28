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Мележиков прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН»

28 мая 2023, 16:34
2

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил итог матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Плохой результат. Нужно было брать свои очки.

Большая роскошь терять очки с «Пари НН»? Вы видели, игра была непростая. «Пари НН» надо отдать должное – они должны быть довольны собой», – сказал Мележиков.

  • Перед последним туром «Спартак» на очко отстает от идущего 2-м ЦСКА.
  • «Спартак» в последнем туре сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА примет «Ростов».
  • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в РПЛ 10-м.

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Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (2)
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kvm
1685281194
испанский стыд...
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DVOK68
1685282855
Малежик,нужно по трансферам нормальным работать,а не Пруцева с Денисовым подписывать всерьёз и надолго.Деятель фигов.
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