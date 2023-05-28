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    Мележиков прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил итог матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

    «Плохой результат. Нужно было брать свои очки.

    Большая роскошь терять очки с «Пари НН»? Вы видели, игра была непростая. «Пари НН» надо отдать должное – они должны быть довольны собой», – сказал Мележиков.

    • Перед последним туром «Спартак» на очко отстает от идущего 2-м ЦСКА.
    • «Спартак» в последнем туре сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА примет «Ростов».
    • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в РПЛ 10-м.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    Сегодня, 16:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2344

      kvm 22 минуты назад

      испанский стыд...

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