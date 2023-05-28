Роналду без трофеев два сезона подряд – такое с ним впервые

«Аль-Наср» Криштиану Роналду накануне лишился шансов на чемпионство. Таким образом, португалец второй сезон подряд остался без трофеев.

В прошлом сезоне-2021/22 португалец не взял титулов с «Манчестер Юнайтед».

Впервые за 20 лет карьеры Роналду остался без трофеев в двух сезонах подряд.