Роналду без трофеев два сезона подряд – такое с ним впервые

«Аль-Наср» Криштиану Роналду накануне лишился шансов на чемпионство. Таким образом, португалец второй сезон подряд остался без трофеев.
В прошлом сезоне-2021/22 португалец не взял титулов с «Манчестер Юнайтед».
Впервые за 20 лет карьеры Роналду остался без трофеев в двух сезонах подряд.
- Роналду в Саудовской Аравии с зимы.
- Там он стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
- Чемпионат Саудовской Аравии выиграл «Аль-Иттихад» соотечественника Роналду Нуну Эшпириту Санту.
Источник: «Бомбардир»