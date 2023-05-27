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  • Фанаты «Севильи» готовят акцию протеста против президента «Реала» Переса

Фанаты «Севильи» готовят акцию протеста против президента «Реала» Переса

27 мая 2023, 10:51

Болельщики «Севильи» недовольны решениями, принятыми по итогам матча «Валенсия» – «Реал» (1:0).

Судья VAR, работавший на той игре, был уволен за то, что не подсказал главному арбитру в эпизоде с удалением Винисиуса. Бразилец ударил соперника по лицу, но перед этим его душили сзади.

В итоге красную карточку футболиста «Реала» отменили, а видеоассистент лишился работы. Фанаты «Севильи» считают, что это стало следствием влияния «Реала».

В связи с этим, они готовят акцию протеста против президента мадридского клуба Флорентино Переса.

Ожидается, что болельщики на трибунах «Рамон Санчес Писхуан» устроят так называемую «паньоладу». Это испанская традиция махать белыми платками, когда публика недовольна.

  • «Севилья» примет «Реал» сегодня в 20:00 мск.
  • Винисиус пропустит матч из-за травмы колена.

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Источник: El Periodico
Испания. Примера Реал Севилья Перес Флорентино
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