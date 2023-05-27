Фанаты «Севильи» готовят акцию протеста против президента «Реала» Переса

Болельщики «Севильи» недовольны решениями, принятыми по итогам матча «Валенсия» – «Реал» (1:0).

Судья VAR, работавший на той игре, был уволен за то, что не подсказал главному арбитру в эпизоде с удалением Винисиуса. Бразилец ударил соперника по лицу, но перед этим его душили сзади.

В итоге красную карточку футболиста «Реала» отменили, а видеоассистент лишился работы. Фанаты «Севильи» считают, что это стало следствием влияния «Реала».

В связи с этим, они готовят акцию протеста против президента мадридского клуба Флорентино Переса.

Ожидается, что болельщики на трибунах «Рамон Санчес Писхуан» устроят так называемую «паньоладу». Это испанская традиция махать белыми платками, когда публика недовольна.