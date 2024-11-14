Базу «Реала» переименуют в честь Переса

Тренировочная база «Реала» в скором времени получит новое название.

«Вальдебебас» переименуют в честь действующего президента клуба Флорентино Переса.

Соответствующие изменения уже отражены на карте, размещенной на сайте городского совета Мадрида.

При этом на официальном сайте «Реала» и в сервисах Google название клубной базы пока остается прежним.

77-летний Перес был президентом «Реала» с 2000 по 2006 год.

В 2009-м он вернулся на эту должность.

В январе Перес стал самым титулованным президентом в истории клуба.

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