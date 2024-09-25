Руководство «Реала» дало оценку работе Анчелотти

В «Реале» очень довольны главным тренером Карло Анчелотти.

Руководство клуба во главе с Флорентино Пересом считает, что итальянец идеально управляет командой как в тактическом, так и в личностном плане.

В ближайшее время отставка Анчелотти исключена, несмотря на проблемы в начале сезона.

Более того, в «Реале» не исключают продление с ним контракта, истекающего в 2026 году.