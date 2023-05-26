«ПСЖ» предлагает Месси контракт на 100 миллионов в год

Всё зависит от спортивных амбиций Месси. Денег у него хватает, хотя на закате карьеры можно и подзаработать...
«ПСЖ» намерен сохранить в команде нападающего Лионеля Месси.
По информации журналиста Франсуа Галлардо, «ПСЖ» готов предложить Месси контракт по схеме «1+1» с зарплатой 100 миллионов евро в год.
Катарское руководство «ПСЖ» не хочет допустить перехода игрока в чемпионат Саудовской Аравии. Журналист отметил, что возвращение Месси в «Барселону» невозможно.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
- В Саудовской Аравии ему предлагают контракт с зарплатой более 400 миллионов евро в год.