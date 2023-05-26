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    «ПСЖ» предлагает Месси контракт на 100 миллионов в год

    «ПСЖ» намерен сохранить в команде нападающего Лионеля Месси.

    По информации журналиста Франсуа Галлардо, «ПСЖ» готов предложить Месси контракт по схеме «1+1» с зарплатой 100 миллионов евро в год.

    Катарское руководство «ПСЖ» не хочет допустить перехода игрока в чемпионат Саудовской Аравии. Журналист отметил, что возвращение Месси в «Барселону» невозможно.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
    • В Саудовской Аравии ему предлагают контракт с зарплатой более 400 миллионов евро в год.

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    Источник: твиттер Франсуа Галлардо

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +808

      k611 31 минуту назад

      Всё зависит от спортивных амбиций Месси. Денег у него хватает, хотя на закате карьеры можно и подзаработать...

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