Роналду необычно отпраздновал победный гол «Аль-Насра»: ему аплодировали все игроки

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду необычно отпраздновал гол в ворота «Аль-Шабаба» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

38-летний португалец отличился дальним ударом во втором тайме. Его гол стал победным.

Во время празднования гола Роналду совершил суджуд – земной поклон, который совершают мусульмане во время молитв. Португальцу аплодировали все футболисты «Аль-Насра».