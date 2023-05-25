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    • Роналду необычно отпраздновал победный гол «Аль-Насра»: ему аплодировали все игроки

    Роналду необычно отпраздновал победный гол «Аль-Насра»: ему аплодировали все игроки

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду необычно отпраздновал гол в ворота «Аль-Шабаба» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

    38-летний португалец отличился дальним ударом во втором тайме. Его гол стал победным.

    Во время празднования гола Роналду совершил суджуд – земной поклон, который совершают мусульмане во время молитв. Португальцу аплодировали все футболисты «Аль-Насра».

    • Роналду забил в 3 из 4 последних матчей.
    • У него 14 голов в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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    Источник: «Бомбардир»

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