Роналду необычно отпраздновал победный гол «Аль-Насра»: ему аплодировали все игроки

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду необычно отпраздновал гол в ворота «Аль-Шабаба» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
38-летний португалец отличился дальним ударом во втором тайме. Его гол стал победным.
Во время празднования гола Роналду совершил суджуд – земной поклон, который совершают мусульмане во время молитв. Португальцу аплодировали все футболисты «Аль-Насра».
- Роналду забил в 3 из 4 последних матчей.
- У него 14 голов в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
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