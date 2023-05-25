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  • Милонов – о Соболеве: «Мы бы посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО»

Милонов – о Соболеве: «Мы бы посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО»

25 мая 2023, 11:06
21

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов жестко раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

  • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
  • Соболев получил 4 матча дисквалификации.

«Надо перед их стадионом повесить большой билборд, где он в этой позе, чтобы все видели, и ему было бы стыдно. Я бы, конечно, выгнал его из «Спартака» за такие дела. Потому что поганую овцу выгоняют из стада. Он показывает, что футболисты в «Спартаке» – невоспитанные люди, и может сложиться впечатление, что это такая политика «Спартака». Поэтому вот пусть эта картина сияет вокруг стадиона. Или можно сделать его таким символом.

Мы бы с удовольствием посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО, но, боюсь, он не доедет. Потому что обычно вся эта маскулинная брутальность заканчивается в первом бою. Ему не хватит духа», – сказал Милонов.

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Источник: «Абзац»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (21)
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Persona_non_Grata
1685005224
Хахаха - это "главный боец СВО" пишет ? - съездил, пофоткался, а теперь из себя участника боевой операции корчишь !!! ((( И не стыдно на подобном себе пиаром очки зарабатывать ??? (((
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balam
1685005556
я бы там на многих хотел бы посмотреть
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Дядя Серёжа
1685008025
Кто это мы? Скажи я и пригласи лично. И сам с ним. Да только кто с тобой пойдёт, пропироженный.
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semm
1685009869
Милонов тот ещё фрик и в каждую грязь лезет
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Эном айс
1685010471
Не, ну тут всё ясно и без полемики.. "Герой с передовой" полез со своим детским совочком какашку подкинуть собачью. Брезгливость и ненависть к мопсу депутату явно превалирует над раздражением к бестолковому и зажравшемуся футболисту.
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Fialet
1685011652
Можно к этому депутату как угодно относиться, но в этой теме он прав.
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moskowcity-petrv
1685012131
На тебя депутатишка тоже посмотреть бы на сво
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шахта Заполярная
1685022669
Вот и до этого очередь дошла дерьма подкинуть на вентилятор. Как говорил Шариков в "Собачьем сердце" в очередь *укины дети.
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k611
1685096987
Человек далёкий от футбола, зачем эту тему поднимать. Футболист получил дисквалификацию. Всё понятно. Нет же надо ещё эту хрень раздувать.
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