Милонов – о Соболеве: «Мы бы посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов жестко раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Соболев получил 4 матча дисквалификации.

«Надо перед их стадионом повесить большой билборд, где он в этой позе, чтобы все видели, и ему было бы стыдно. Я бы, конечно, выгнал его из «Спартака» за такие дела. Потому что поганую овцу выгоняют из стада. Он показывает, что футболисты в «Спартаке» – невоспитанные люди, и может сложиться впечатление, что это такая политика «Спартака». Поэтому вот пусть эта картина сияет вокруг стадиона. Или можно сделать его таким символом.

Мы бы с удовольствием посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО, но, боюсь, он не доедет. Потому что обычно вся эта маскулинная брутальность заканчивается в первом бою. Ему не хватит духа», – сказал Милонов.