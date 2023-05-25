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    • Милонов – о Соболеве: «Мы бы посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО»

    Милонов – о Соболеве: «Мы бы посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО»

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов жестко раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
    • Соболев получил 4 матча дисквалификации.

    «Надо перед их стадионом повесить большой билборд, где он в этой позе, чтобы все видели, и ему было бы стыдно. Я бы, конечно, выгнал его из «Спартака» за такие дела. Потому что поганую овцу выгоняют из стада. Он показывает, что футболисты в «Спартаке» – невоспитанные люди, и может сложиться впечатление, что это такая политика «Спартака». Поэтому вот пусть эта картина сияет вокруг стадиона. Или можно сделать его таким символом.

    Мы бы с удовольствием посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО, но, боюсь, он не доедет. Потому что обычно вся эта маскулинная брутальность заканчивается в первом бою. Ему не хватит духа», – сказал Милонов.

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    Источник: «Абзац»

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    Сегодня, 11:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4383

      Эном айс 12 минут назад

      Не, ну тут всё ясно и без полемики..
      "Герой с передовой" полез со своим детским совочком какашку подкинуть собачью.

      Брезгливость и ненависть к мопсу депутату явно превалирует над раздражением к бестолковому и зажравшемуся футболисту.

      0
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      Рейтинг: +589

      semm 22 минуты назад

      Милонов тот ещё фрик и в каждую грязь лезет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5856

      Дядя Серёжа 52 минуты назад

      Кто это мы?
      Скажи я и пригласи лично. И сам с ним. Да только кто с тобой пойдёт, пропироженный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1234

      Спартач80 1 час назад

      Городской сумашедший,из Питера,мечтает о том,что бы он сделал в Спартаке...Комплекс неполноценности у немытышей....

      2
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      Рейтинг: +1533

      balam 1 час назад

      я бы там на многих хотел бы посмотреть

      4
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      Рейтинг: +22492

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Хахаха - это "главный боец СВО" пишет ? - съездил, пофоткался, а теперь из себя участника боевой операции корчишь !!! ((( И не стыдно на подобном себе пиаром очки зарабатывать ??? (((

      5
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      Рейтинг: +2445

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Хряки ещё встали на защиту этого яйценоса. Ну и клубик. То извращенцы, то уголовники, то наркодилеры. Расформировать антинародных. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +1057

      Krics > ПалкоВводецъ (returned) 37 минут назад

      Сосунка Кержика защищай,голубой клуб,ихмо.

      0
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