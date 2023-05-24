Гвардиола ответил на вопрос, останется ли он в «Ман Сити» в случае победы в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в английском клубе в случае победы в Лиге чемпионов.

«Сейчас я не думаю об уходе. Я хотел бы продолжить работу в следующем сезоне независимо от результатов. Я хотел бы этого, но я не знаю, что буду чувствовать, выиграв или проиграв два финала.

У меня есть контракт. Когда я его подписываю, то хочу уважать клуб», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» сыграет в финале ЛЧ против «Интера»,

Клуб Гвардиолы досрочно выиграл АПЛ.

В финале Кубка Англии «Ман Сити» сыграет с «МЮ».

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