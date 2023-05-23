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  • Гвардиола назвал самого влиятельного тренера за последние 20 лет

Гвардиола назвал самого влиятельного тренера за последние 20 лет

23 мая 2023, 20:28
3

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола похвалил «Брайтон» и его тренера Роберто Де Дзерби.

«Я поздравляю «Брайтон» с невероятным достижением – выходом в Лигу Европы.

Думаю, Роберто – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Ни одна команда не играет так, как «Брайтон», он уникален. Я чувствовал, что Роберто повлияет значительно на игру, но не ожидал, что настолько сильно и так быстро.

«Брайтон» создает по 20-25 моментов, он монополизирует владение мячом так, как никто другой за долгое время. Вратарь – как сдерживающий полузащитник. Если ты не играешь на высоком уровне, он может делать в матче против тебя что ему угодно.

«Брайтон» заслужил успех, и я стараюсь учиться у этой команды. Она уникальна, как мишленовский ресторан. В Каталонии был ресторан elBulli, и Ферран Адрия был лучшим шеф-поваром на протяжении многих лет, он изменил кухню. И «Брайтон» показывает нечто особенное.

Дело в том, насколько быстро принимаются решения. Игроки «Брайтона» мастерски разбираются в том, когда нужно отдать передачу свободному партнеру, они в этом лучшие в мире», – сказал Гвардиола.

  • «Брайтон» занимает 6-е место в АПЛ.

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Источник: Calciomercato
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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Bozigit
1684863497
Фергюсон вот о ком нужно говорить
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1684871742
Гвардиола говорит: Роберто – ОДИН ИЗ самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Бомбардир сочиняет заголовок: Гвардиола назвал САМОГО влиятельного тренера за последние 20 лет.
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zigbert
1684932053
Весьма лестная оценка работы тренера. Но Де Дзерби ее заслужил.
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