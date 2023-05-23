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    • Гвардиола назвал самого влиятельного тренера за последние 20 лет

    Гвардиола назвал самого влиятельного тренера за последние 20 лет

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола похвалил «Брайтон» и его тренера Роберто Де Дзерби.

    «Я поздравляю «Брайтон» с невероятным достижением – выходом в Лигу Европы.

    Думаю, Роберто – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Ни одна команда не играет так, как «Брайтон», он уникален. Я чувствовал, что Роберто повлияет значительно на игру, но не ожидал, что настолько сильно и так быстро.

    «Брайтон» создает по 20-25 моментов, он монополизирует владение мячом так, как никто другой за долгое время. Вратарь – как сдерживающий полузащитник. Если ты не играешь на высоком уровне, он может делать в матче против тебя что ему угодно.

    «Брайтон» заслужил успех, и я стараюсь учиться у этой команды. Она уникальна, как мишленовский ресторан. В Каталонии был ресторан elBulli, и Ферран Адрия был лучшим шеф-поваром на протяжении многих лет, он изменил кухню. И «Брайтон» показывает нечто особенное.

    Дело в том, насколько быстро принимаются решения. Игроки «Брайтона» мастерски разбираются в том, когда нужно отдать передачу свободному партнеру, они в этом лучшие в мире», – сказал Гвардиола.

    • «Брайтон» занимает 6-е место в АПЛ.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 20:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2214

      Bozigit 27 минут назад

      Фергюсон вот о ком нужно говорить

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