Гвардиола назвал самого влиятельного тренера за последние 20 лет

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола похвалил «Брайтон» и его тренера Роберто Де Дзерби.

«Я поздравляю «Брайтон» с невероятным достижением – выходом в Лигу Европы.

Думаю, Роберто – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Ни одна команда не играет так, как «Брайтон», он уникален. Я чувствовал, что Роберто повлияет значительно на игру, но не ожидал, что настолько сильно и так быстро.

«Брайтон» создает по 20-25 моментов, он монополизирует владение мячом так, как никто другой за долгое время. Вратарь – как сдерживающий полузащитник. Если ты не играешь на высоком уровне, он может делать в матче против тебя что ему угодно.

«Брайтон» заслужил успех, и я стараюсь учиться у этой команды. Она уникальна, как мишленовский ресторан. В Каталонии был ресторан elBulli, и Ферран Адрия был лучшим шеф-поваром на протяжении многих лет, он изменил кухню. И «Брайтон» показывает нечто особенное.

Дело в том, насколько быстро принимаются решения. Игроки «Брайтона» мастерски разбираются в том, когда нужно отдать передачу свободному партнеру, они в этом лучшие в мире», – сказал Гвардиола.