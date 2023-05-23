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    • «Невинный поступок»: «Барселона» – об обращении игроков к россиянам

    «Невинный поступок»: «Барселона» – об обращении игроков к россиянам

    Представители «Барселоны» прокомментировали появление видеообращения Алекса Бальде и Серхи Роберто к российским болельщикам.

    Пресс-служба каталонского клуба назвал видеообращение футболистов к россиянам невинным поступком, сообщает Sport.es.

    • Бальде и Роберто подверглись критике из-за видео.
    • «Барселона» впервые за 4 года взяла титул.
    • Каталонцы впервые при Хави-тренере выиграли чемпионат.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 44 минуты назад

      Барса унизила Месси, потом это сделал ПСЖ, атака на Месси продолжается, "Цивилизованная Европа" выступает против латиноамериканцев, это же видно, Здесь в Европе нужны только свои, и это только начало. Теперь Венисиус. Бьют по ярким звёздам. Куда дальше?

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