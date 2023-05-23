«Невинный поступок»: «Барселона» – об обращении игроков к россиянам

Барса унизила Месси, потом это сделал ПСЖ, атака на Месси продолжается, "Цивилизованная Европа" выступает против латиноамериканцев, это же видно, Здесь в Европе нужны только свои, и это только начало. Теперь Венисиус. Бьют по ярким звёздам. Куда дальше?
Представители «Барселоны» прокомментировали появление видеообращения Алекса Бальде и Серхи Роберто к российским болельщикам.
Пресс-служба каталонского клуба назвал видеообращение футболистов к россиянам невинным поступком, сообщает Sport.es.
- Бальде и Роберто подверглись критике из-за видео.
- «Барселона» впервые за 4 года взяла титул.
- Каталонцы впервые при Хави-тренере выиграли чемпионат.