Экс-советник Федуна призвал не наказывать Соболева за непристойный жест

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил поведение нападающего Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Надеюсь, что «Спартак» будет вторым по итогу чемпионата и обгонит ЦСКА. Победа в дерби дала «красно-белым» психологическое преимущество в гонке за серебряные медали.

Если говорить о жесте Соболева в сторону Роши, то могу сказать, что в дерби всегда эмоции и такое может случаться. Надо ли за это наказывать Александра? Я считаю нет, но это будет решать клуб», – сказал Камоцци.