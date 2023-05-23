Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-советник Федуна призвал не наказывать Соболева за непристойный жест

    Экс-советник Федуна призвал не наказывать Соболева за непристойный жест

    Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил поведение нападающего Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Надеюсь, что «Спартак» будет вторым по итогу чемпионата и обгонит ЦСКА. Победа в дерби дала «красно-белым» психологическое преимущество в гонке за серебряные медали.

    Если говорить о жесте Соболева в сторону Роши, то могу сказать, что в дерби всегда эмоции и такое может случаться. Надо ли за это наказывать Александра? Я считаю нет, но это будет решать клуб», – сказал Камоцци.

    Новости по теме
    Бальде прокомментировал удаление Соболева за непристойный жест
    Федотов: «Роша должен получить один матч дисквалификации, чтобы здравый смысл возобладал» 2
    «Соболев пойдет по полной»: судья Федотов – о дисквалификации форварда «Спартака» 6
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 