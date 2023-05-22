«Динамо» потроллило Соболева, опубликовав видео с Майклом Джексоном

«Динамо» пошутило над нападающим «Спартака» Александром Соболевым, который показал непристойный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче 28-го тура РПЛ.

«Коллеги с других стадионов часто спрашивают нашего совета – кого из артистов пригласить выступать на матчдей?

Подсказываем: талантливые исполнители ближе, чем кажутся», – написала пресс-служба «Динамо» под видео с танцем американского певца Майкла Джексона.