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    • «Динамо» потроллило Соболева, опубликовав видео с Майклом Джексоном

    «Динамо» потроллило Соболева, опубликовав видео с Майклом Джексоном

    «Динамо» пошутило над нападающим «Спартака» Александром Соболевым, который показал непристойный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче 28-го тура РПЛ.

    «Коллеги с других стадионов часто спрашивают нашего совета – кого из артистов пригласить выступать на матчдей?

    Подсказываем: талантливые исполнители ближе, чем кажутся», – написала пресс-служба «Динамо» под видео с танцем американского певца Майкла Джексона.

    • Сергей Карасев удалил Соболева за неприличный жест в адрес Роши.
    • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4350

      Эном айс 37 минут назад

      Круть какая.)
      Нападение портака- Джексон и Никлсон. Не запутаться бы в звёздах...

      0
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      Рейтинг: +1502

      777+ 48 минут назад

      Лучше и не скажешь +++)))!!!

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      Рейтинг: +366

      заткнитемнерот 58 минут назад

      То есть красную дали не за то, что показал, а за то, что показал настолько ужасно (

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      Рейтинг: +169

      ElninoO > заткнитемнерот 28 минут назад

      Ага, садись двойка..)))

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