«Динамо» потроллило Соболева, опубликовав видео с Майклом Джексоном

«Динамо» пошутило над нападающим «Спартака» Александром Соболевым, который показал непристойный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче 28-го тура РПЛ.
«Коллеги с других стадионов часто спрашивают нашего совета – кого из артистов пригласить выступать на матчдей?
Подсказываем: талантливые исполнители ближе, чем кажутся», – написала пресс-служба «Динамо» под видео с танцем американского певца Майкла Джексона.
- Сергей Карасев удалил Соболева за неприличный жест в адрес Роши.
- Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.
Источник: телеграм-канал «Динамо»