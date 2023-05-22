Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Психолог объяснил непристойный жест Соболева недостатком воспитания в детстве

    Психолог объяснил непристойный жест Соболева недостатком воспитания в детстве

    Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

    • Матч обслуживал Сергей Карасев.
    • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
    • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

    «Любой человек, наблюдающий за миром животных, знает, что мочеиспускание на поверженного противника означает символ доминирования. Сам по себе жест идет из животного мира.

    Какая часть человеческой психики за него отвечает? Это ни в коем случае не социальное суперэго. Это то, что Фрейд называл Ид, то есть темной стороной человека: мир инстинктов, мир первобытный и малопонятный. Это первобытно‑общинное животное поведение.

    У ребенка Ид доминирует, то есть доминируют инстинкты: хочу есть, хочу пить, хочу игрушку. Соболеву игрушку не дали, он противника уронил. На фоне этих инстинктов формируется суперэго, которое в ребенка вкладывают родители, школа и социальное окружение.

    Если человек воспитан, то он ведет себя в рамках нормы поведения в обществе. Не в стае, а в обществе! Такое поведение может возникнуть только при недостатке воспитания в детстве, – сказал Гущин.

    Новости по теме
    Кушанашвили призвал пожизненно дисквалифицировать Соболева 1
    «Динамо» потроллило Соболева, опубликовав видео с Майклом Джексоном 4
    Джикия – о Соболеве в дерби: «Безобразное поведение» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1002

      rac531 17 минут назад

      "Это то, что Фрейд называл Ид, то есть темной стороной человека"
      То есть к Роша сиё неприменимо, чтобы избежать обвинения в расизме?(

      Кстати, у Роша хорошее воспитание?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18438

      paracetamol 50 минут назад

      Дельфин не в свинарнике же воспитывался. Он туда случайно попал, а бы нормальный парень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1336

      Таврида 57 минут назад

      #соболевмyдaк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68097

      portero 1 час назад

      У них с Дзюбой одно воспитание!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24708

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не стал и никогда не станет Соболев спартаковцем. Лучше продать. "*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12208

      BRO_football 1 час назад

      Недостаток мозгов у него вот и всё.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      заткнитемнерот 1 час назад

      Ты ему, что он му.ак, а он тебе про либидо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 