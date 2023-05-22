Психолог объяснил непристойный жест Соболева недостатком воспитания в детстве

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

Матч обслуживал Сергей Карасев.

Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.

Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Любой человек, наблюдающий за миром животных, знает, что мочеиспускание на поверженного противника означает символ доминирования. Сам по себе жест идет из животного мира.

Какая часть человеческой психики за него отвечает? Это ни в коем случае не социальное суперэго. Это то, что Фрейд называл Ид, то есть темной стороной человека: мир инстинктов, мир первобытный и малопонятный. Это первобытно‑общинное животное поведение.

У ребенка Ид доминирует, то есть доминируют инстинкты: хочу есть, хочу пить, хочу игрушку. Соболеву игрушку не дали, он противника уронил. На фоне этих инстинктов формируется суперэго, которое в ребенка вкладывают родители, школа и социальное окружение.

Если человек воспитан, то он ведет себя в рамках нормы поведения в обществе. Не в стае, а в обществе! Такое поведение может возникнуть только при недостатке воспитания в детстве, – сказал Гущин.