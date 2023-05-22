Юрист рассказал, какое наказание получит Соболев за непристойный жест

Юрист Михаил Прокопец рассказал о возможном наказании нападающему «Спартака» Александру Соболеву за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Матч обслуживал Сергей Карасев.

Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.

Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Что касается эпизода с неприличным жестом Соболева, согласно статье 94 дисциплинарного регламента РФС это оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча – наказывается дисквалификацией игрока на срок от двух до четырeх матчей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф.

Соответственно, КДК РФС применит к Соболеву дисквалификацию на срок от двух до четырeх матчей, а также может, но не обязан, наложить штраф в размере 50 тысяч рублей», – сказал Прокопец.