Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Юрист рассказал, какое наказание получит Соболев за непристойный жест

    Юрист рассказал, какое наказание получит Соболев за непристойный жест

    Юрист Михаил Прокопец рассказал о возможном наказании нападающему «Спартака» Александру Соболеву за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

    • Матч обслуживал Сергей Карасев.
    • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
    • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

    «Что касается эпизода с неприличным жестом Соболева, согласно статье 94 дисциплинарного регламента РФС это оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча – наказывается дисквалификацией игрока на срок от двух до четырeх матчей.

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф.

    Соответственно, КДК РФС применит к Соболеву дисквалификацию на срок от двух до четырeх матчей, а также может, но не обязан, наложить штраф в размере 50 тысяч рублей», – сказал Прокопец.

    Новости по теме
    Кушанашвили призвал пожизненно дисквалифицировать Соболева 1
    «Динамо» потроллило Соболева, опубликовав видео с Майклом Джексоном 4
    Психолог объяснил непристойный жест Соболева недостатком воспитания в детстве 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18438

      paracetamol 47 минут назад

      На полгода надо дискву дать. Там же на стадионе дети были малые и среди них девочки!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3851

      anatolich72 > anatolich72 31 минуту назад

      А за Кержакова лишить зенит чемпионства, он же на весь Питер непристойности орал, а кругом женщины и дети.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      baden1969 50 минут назад

      С учетом того, что Соболев имеет действующую дисквалификацию в кубке за участие в драке, как рецидивисту к нему может быть применено максимальное наказание в виде 4 игр, либо 3 + штраф. И это будет правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      заткнитемнерот 59 минут назад

      "оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча" - Дзюба тоже показал. почему его не дисквалифицировали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      Bozigit 1 час назад

      Он ещё маленький ребенок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      biber ru 1 час назад

      В Кащенко нападающих принимают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10887

      ivany4 2 часа назад

      Выберут среднее - 2 матча и 25 тыр.
      Как говориться - и вас порадуем и себя не забудем.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5295

      Каратель 2 часа назад

      полтос точно снимут,там же нищеброды сидят и голодают

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13793

      R_a_i_n > Каратель 2 часа назад

      На хот-доги на известный стадион!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 