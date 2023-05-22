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  • Юрист рассказал, какое наказание получит Соболев за непристойный жест

Юрист рассказал, какое наказание получит Соболев за непристойный жест

22 мая 2023, 15:26
12

Юрист Михаил Прокопец рассказал о возможном наказании нападающему «Спартака» Александру Соболеву за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

  • Матч обслуживал Сергей Карасев.
  • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
  • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Что касается эпизода с неприличным жестом Соболева, согласно статье 94 дисциплинарного регламента РФС это оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча – наказывается дисквалификацией игрока на срок от двух до четырeх матчей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф.

Соответственно, КДК РФС применит к Соболеву дисквалификацию на срок от двух до четырeх матчей, а также может, но не обязан, наложить штраф в размере 50 тысяч рублей», – сказал Прокопец.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (12)
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Каратель помойников
1684759241
полтос точно снимут,там же нищеброды сидят и голодают
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ivany4
1684760559
Выберут среднее - 2 матча и 25 тыр. Как говориться - и вас порадуем и себя не забудем.)))
Ответить
biber.ru
1684762393
В Кащенко нападающих принимают.
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Bozigit
1684762940
Он ещё маленький ребенок
Ответить
заткнитемнерот
1684765367
"оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча" - Дзюба тоже показал. почему его не дисквалифицировали?
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baden1969
1684765862
С учетом того, что Соболев имеет действующую дисквалификацию в кубке за участие в драке, как рецидивисту к нему может быть применено максимальное наказание в виде 4 игр, либо 3 + штраф. И это будет правильно.
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paracetamol
1684766074
На полгода надо дискву дать. Там же на стадионе дети были малые и среди них девочки!
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Михалыч1963
1684771817
Дзагу,за зенитушка соси ,ноль эмоций. Про Дзюбу вообще молчат , как он Азмуна любил и себя ласкал ,тишина . Евсеев вообще весь Уэльс послал . Здесь больше вони .
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