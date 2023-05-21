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    • «Безобразное поведение»: Ловчев разнес Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА

    «Безобразное поведение»: Ловчев разнес Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

    • Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

    «Безобразное поведение Соболева! Видимо, у него с нервами не все в порядке.

    Хоть сейчас спартаковские болельщики и будут оправдывать его, но есть еще интеллигентность и спортивность. Эти качества не позволяют опускаться до такого уровня, который показал Соболев», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 23:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19806

      Cleaner 4 минуты назад

      Так Соболев выше своего плинтусного уровня и не поднимался никогда...(

      1
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      Рейтинг: +1002

      партизан84 16 минут назад

      Ну оправдывать тут сложно, да и думаю не стоит. поговорить стоит, думаю стоит также напомнить, что игру смотрят и его сын тоже.

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      Рейтинг: +19806

      Cleaner > партизан84 3 минуты назад

      Соболеву на...ть на всех...(

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      Рейтинг: +5928

      maygli 23 минуты назад

      У Бескова, Соболев бы больше не играл.
      И Спартаковские болельщики его не оправдывают.

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      Рейтинг: +19806

      Cleaner > maygli 1 минуту назад

      Зидан бы за такой жест Соболеву в репу дал. Невзирая на последствия!

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