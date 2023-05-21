«Безобразное поведение»: Ловчев разнес Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

«Безобразное поведение Соболева! Видимо, у него с нервами не все в порядке.

Хоть сейчас спартаковские болельщики и будут оправдывать его, но есть еще интеллигентность и спортивность. Эти качества не позволяют опускаться до такого уровня, который показал Соболев», – сказал Ловчев.