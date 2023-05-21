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  • «Безобразное поведение»: Ловчев разнес Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА

«Безобразное поведение»: Ловчев разнес Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА

21 мая 2023, 23:08
14

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

  • Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

«Безобразное поведение Соболева! Видимо, у него с нервами не все в порядке.

Хоть сейчас спартаковские болельщики и будут оправдывать его, но есть еще интеллигентность и спортивность. Эти качества не позволяют опускаться до такого уровня, который показал Соболев», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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maygli
1684700234
У Бескова, Соболев бы больше не играл. И Спартаковские болельщики его не оправдывают.
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партизан84
1684700676
Ну оправдывать тут сложно, да и думаю не стоит. поговорить стоит, думаю стоит также напомнить, что игру смотрят и его сын тоже.
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VVM1964
1684702368
А с чего это болельщики Спартака будут оправдывать Соболева, отчего такое уничижительное отношение к НОРМАЛЬНЫМ болельщикам ??? Как по МНЕ и думаю большинстве болельщиков Спартака - БЕЗОБРАЗНАЯ выходка Соболева достойна осуждения и наказания !!!
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rammax fcsm
1684703642
а может желтозубому пересмотреть передачки со своим появлением? вот где визги, вопли, истеричное брызганье слюнями и полный неадекват, а потом других судить?
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Правдоруб100
1684705704
Соболев с самого начала показался неприятным типом, а теперь можно сказать что это не показалось, на редкость мерзкопакостная личность!!!!!
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ArReal
1684709717
А в тебе есть интеллигентность и спортивность? старый дурак !!! раз 5 уже слышал в обед на спортивном канале слово ублюдок, идиот и подонок из его грязного рта!
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Дядя Серёжа
1684720816
В азарте много что получается неожиданно для себя. Это не оправдывает
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neveldomha
1684739363
В одном из эпизодов, после толчка Роши, дельфин завалился как будто его кухонным ножом в печень тырнули. Насколько было все наиграно и погано. При том, что до этого момента он вполне себе из подтишка треснул Рошу локтем по затылку. А потом еще какие-то свинячьи претензии к Карасеву. Поэтому следующий поступок не удивил. Вообщем гуано, причем конченное.
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То ли ещё будет
1684742300
Если честно, то мне, изначально показалось, что это не жест такой он сделал, а показал Роше, что тот ему попал по яйцам носком бутсы. На повторе из-за ворот это видно.
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