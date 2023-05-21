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  • «Такого больше не повторится»: Соболев извинился за жест в матче с ЦСКА

«Такого больше не повторится»: Соболев извинился за жест в матче с ЦСКА

21 мая 2023, 20:40
21

Форвард «Спартака» Александр Соболев принес извинения болельщикам за неприличный жест в матче с ЦСКА.

«Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол.

Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», – сказал Соболев.

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Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (21)
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яцык
1684691129
дебил ***
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erybov1965
1684691869
Неужели сейчас футболисты взрослеют "тяжело".Сравните с спортсменами других видов спорта.Да там девчонки,парни в 14 лет более здраво размышляют.Нет все-таки что-то не так, в нашем футболе.
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Fancyfall
1684691879
хорошо, что извинился сегодня же, а не позже.
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baden1969
1684692153
Поями Станиславскому... не верю!!! Слишком часто у него закидоны, которые он называет "эмоциями"...
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alefreddy
1684692435
пора бы быть нормальным человеком
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dim29
1684692504
Не верю.
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DOCTOR PENALTY
1684692630
Такого не повторится?.. - значит выкинет ещё что-то более похабное.
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Burtaze
1684693578
жидкий на расправу.... а футбол и дети любят смотреть, а он как из дикого леса дикая тварь.. кто его воспитывал??? почему не донесли элементарных правил приличия??? извинился он не из чувства осознания.. а понял, что за косяк отвечать придётся и как в детском саду..я больше не буду..команду опозорил,удод..
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RUSARM
1684704496
Этому гнилухе не верю!!
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mutabor0992
1684707584
Соболь иди наХ!Петушара!!!Такие как ты, позорят Клуб!!!
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