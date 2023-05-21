«Такого больше не повторится»: Соболев извинился за жест в матче с ЦСКА

Форвард «Спартака» Александр Соболев принес извинения болельщикам за неприличный жест в матче с ЦСКА.

«Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол.

Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», – сказал Соболев.