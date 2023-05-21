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    • «Такого больше не повторится»: Соболев извинился за жест в матче с ЦСКА

    «Такого больше не повторится»: Соболев извинился за жест в матче с ЦСКА

    Форвард «Спартака» Александр Соболев принес извинения болельщикам за неприличный жест в матче с ЦСКА.

    «Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол.

    Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», – сказал Соболев.

    • Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +14735

      Алексей З 2 часа назад

      РЕдкий мудак.
      Штрафануть и хорошенько .
      Походу через голову не дойдёт , а через корман может и пробьёт.

      3
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      Рейтинг: +5928

      maygli > Алексей З 1 час назад

      И на скамейку до конца сезона.
      За такое не только штрафовать, а понижение в зарплате должно быть, пока не исправится.

      0
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      Рейтинг: +14735

      Алексей З > maygli 1 час назад

      До конца сезона по-любому.

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      Рейтинг: +11427

      knikos > maygli 1 час назад

      Ну зачем на скамейку ? Такое мудило нужно ли в футболе вообще ? А если честно , то зря он в Спам перешёл. В другой команде он не стал бы таким чмом ! Я ещё тогда , когда узнал о его переходе , так писал ... Не его эта команда !

      1
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      Рейтинг: +296

      Burtaze 2 часа назад

      жидкий на расправу....
      а футбол и дети любят смотреть, а он как из дикого леса дикая тварь..
      кто его воспитывал???
      почему не донесли элементарных правил приличия??? извинился он не из чувства осознания..
      а понял, что за косяк отвечать придётся и как в детском саду..я больше не буду..команду опозорил,удод..

      2
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      Рейтинг: +58

      baden1969 > Burtaze 1 час назад

      Скорее всего, извинился потому что потребовало руководство клуба или тренер. Короче, подсказали...
      Сам бы не додумался.

      1
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      Рейтинг: +24703

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Такого не повторится?.. - значит выкинет ещё что-то более похабное.

      2
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      Рейтинг: +716

      dim29 2 часа назад

      Не верю.

      2
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      Рейтинг: +2508

      alefreddy 2 часа назад

      пора бы быть нормальным человеком

      2
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      Рейтинг: +58

      baden1969 2 часа назад

      Поями Станиславскому... не верю!!!
      Слишком часто у него закидоны, которые он называет "эмоциями"...

      2
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      Рейтинг: +11427

      knikos > baden1969 1 час назад

      По жизни он гнилой и чмо ! Потому-то у него в критических ситуациях ховно и вылазит ! Точь-в-точь мой шурин ! Так же и голову набок держит , манера говорить точно такая же , угловатось в движениях - точная копия , только ростом выше ! Упоротый чмошник !

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      Рейтинг: +18483

      житель СПб 2 часа назад

      Да ладно, что там! У вас же так принято...

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      Рейтинг: +13769

      R_a_i_n > житель СПб 2 часа назад

      Ну вот про принято это перебор.

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      Рейтинг: +5928

      maygli > житель СПб 1 час назад

      А как принято у вас?

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      Рейтинг: +11662

      alex1951 2 часа назад

      Россия! Прости своего сына...он же не знал,шо его Tic-Tok снимает)))))

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      Рейтинг: +3530

      Fancyfall 2 часа назад

      хорошо, что извинился сегодня же, а не позже.

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      Рейтинг: +82

      erybov1965 2 часа назад

      Неужели сейчас футболисты взрослеют "тяжело".Сравните с спортсменами других видов спорта.Да там девчонки,парни в 14 лет более здраво размышляют.Нет все-таки что-то не так, в нашем футболе.

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