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    Морган: «Арсенал» просто все слил»

    Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган поделился впечатлениями от сезона лондонцев.

    «Меня не волнуют оправдания, что мы самая молодая команда лиги наряду с вылетевшим «Саутгемптоном». Зачем это упоминать? Это все отговорки. Правда в том, что «Арсенал» просто все слил. Последние недели иначе не описать. У нас было восемь очков отрыва, нужно было набрать еще восемь. Мы были обязаны брать титул.

    В следующем году будет очень тяжело завоевать чемпионство. В этом сезоне были реальные шансы.

    Матч с «Брайтоном» (0:3) был жалким. Нельзя так проигрывать чемпионство. Игра с «Брайтоном» была одной из худших, что я видел», – сказал Морган.

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    Источник: talkSPORT

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    Сегодня, 22:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      vaisboston 13 минут назад

      Настоящий болела Арсенала.Не глор какой то.

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