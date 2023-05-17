Морган: «Арсенал» просто все слил»

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган поделился впечатлениями от сезона лондонцев.

«Меня не волнуют оправдания, что мы самая молодая команда лиги наряду с вылетевшим «Саутгемптоном». Зачем это упоминать? Это все отговорки. Правда в том, что «Арсенал» просто все слил. Последние недели иначе не описать. У нас было восемь очков отрыва, нужно было набрать еще восемь. Мы были обязаны брать титул.

В следующем году будет очень тяжело завоевать чемпионство. В этом сезоне были реальные шансы.

Матч с «Брайтоном» (0:3) был жалким. Нельзя так проигрывать чемпионство. Игра с «Брайтоном» была одной из худших, что я видел», – сказал Морган.