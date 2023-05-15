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  • В «Спартаке» рассказали, за счет чего увеличат посещаемость матчей

В «Спартаке» рассказали, за счет чего увеличат посещаемость матчей

15 мая 2023, 21:40
5

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил о планах клуба повысить посещаемость домашних игр.

– Со стороны кажется, что, едва ли не сильнее всех потеряв в посещаемости, «Спартак» пытается удержать доходы на прежнем уровне за счет оставшихся болельщиков.

– Это неверное представление. Наш приоритет – не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом.

У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона.

«Зенит» раздает бесплатные билеты, «Динамо» привлекает болельщиков. Будет ли «Спартак» активнее работать в этой сфере или посещаемость на уровне 5-10 тысяч устраивает клуб?

– Не хотелось бы комментировать работу коллег из других клубов, но, безусловно, мы ведем работу в этом направлении.

Реализуем масштабную программу в части увеличения посещаемости. Ведем работу со спортивными школами. Рассчитываем на партнерскую программу с Москомспортом, чтобы привлекать на трибуны воспитанников ДЮСШ.

Продолжаем работу с подопечными фондов, детских домов. Это важная социальная активность, привлечение и воспитание новой аудитории.

К слову, некоторые результаты видим уже сейчас – предполагаем, что по итогам сезона «Спартак» выйдет в лидеры по средней посещаемости в Москве после введения паспорта болельщика.

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (5)
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ScarlettOgusania
1684177056
привлекать на стадион нужно красивой, стильной и результативной игрой, а не песнями безголосых старушек-"татушек"!)
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mutabor0992
1684188204
Бла-бла-бла.(И это касается всех.И зени,и динамиков и т.дИ в первую очередь футбольных функционеров. )
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dimazavr
1684189053
У них две цели: или отцифровать всех болельщиков, или опустошить стадионы. Любой из этих целей они достигнут. У них нет совести и сострадания, надеяться не на что. Это чуждая нам власть!
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SLADE2019
1684216635
Дожились, уважаемые клубные функционеры. Спартак (!), думает как посещаемость увеличить. Большое вам всем спасибо за труды ваши нечеловеческие.
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Garrincha58
1684222071
за счёт чего?? раздавайте билеты бесплатно пусть за всё платит Лукойл
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