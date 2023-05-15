В «Спартаке» рассказали, за счет чего увеличат посещаемость матчей

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил о планах клуба повысить посещаемость домашних игр.

– Со стороны кажется, что, едва ли не сильнее всех потеряв в посещаемости, «Спартак» пытается удержать доходы на прежнем уровне за счет оставшихся болельщиков.

– Это неверное представление. Наш приоритет – не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом.

У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона.

– «Зенит» раздает бесплатные билеты, «Динамо» привлекает болельщиков. Будет ли «Спартак» активнее работать в этой сфере или посещаемость на уровне 5-10 тысяч устраивает клуб?

– Не хотелось бы комментировать работу коллег из других клубов, но, безусловно, мы ведем работу в этом направлении.

Реализуем масштабную программу в части увеличения посещаемости. Ведем работу со спортивными школами. Рассчитываем на партнерскую программу с Москомспортом, чтобы привлекать на трибуны воспитанников ДЮСШ.

Продолжаем работу с подопечными фондов, детских домов. Это важная социальная активность, привлечение и воспитание новой аудитории.

К слову, некоторые результаты видим уже сейчас – предполагаем, что по итогам сезона «Спартак» выйдет в лидеры по средней посещаемости в Москве после введения паспорта болельщика.