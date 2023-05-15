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    • В «Спартаке» рассказали, за счет чего увеличат посещаемость матчей

    В «Спартаке» рассказали, за счет чего увеличат посещаемость матчей

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил о планах клуба повысить посещаемость домашних игр.

    – Со стороны кажется, что, едва ли не сильнее всех потеряв в посещаемости, «Спартак» пытается удержать доходы на прежнем уровне за счет оставшихся болельщиков.

    – Это неверное представление. Наш приоритет – не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом.

    У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона.

    «Зенит» раздает бесплатные билеты, «Динамо» привлекает болельщиков. Будет ли «Спартак» активнее работать в этой сфере или посещаемость на уровне 5-10 тысяч устраивает клуб?

    – Не хотелось бы комментировать работу коллег из других клубов, но, безусловно, мы ведем работу в этом направлении.

    Реализуем масштабную программу в части увеличения посещаемости. Ведем работу со спортивными школами. Рассчитываем на партнерскую программу с Москомспортом, чтобы привлекать на трибуны воспитанников ДЮСШ.

    Продолжаем работу с подопечными фондов, детских домов. Это важная социальная активность, привлечение и воспитание новой аудитории.

    К слову, некоторые результаты видим уже сейчас – предполагаем, что по итогам сезона «Спартак» выйдет в лидеры по средней посещаемости в Москве после введения паспорта болельщика.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1814

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      привлекать на стадион нужно красивой, стильной и результативной игрой, а не песнями безголосых старушек-"татушек"!)

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