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    Гвардиола ответил, доволен ли ничьей с «Реалом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

    «Я доволен ничейным результатом. Обязательно пересмотрим матч в запаси. Отрезками мы играли очень даже неплохо. Но думаю, мы могли сыграть агрессивнее и выжать больше забитых мячей. У меня есть пара идей на ответную игру. Но для начала нужно пересмотреть этот матч», – сказал испанец.

    • Ответная игра – через неделю.
    • «Сити» в прошлом году вылетел от «Реала» в полуфинале.
    • «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов.

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    Источник: УЕФА

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