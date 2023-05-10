Гвардиола ответил, доволен ли ничьей с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).
«Я доволен ничейным результатом. Обязательно пересмотрим матч в запаси. Отрезками мы играли очень даже неплохо. Но думаю, мы могли сыграть агрессивнее и выжать больше забитых мячей. У меня есть пара идей на ответную игру. Но для начала нужно пересмотреть этот матч», – сказал испанец.
- Ответная игра – через неделю.
- «Сити» в прошлом году вылетел от «Реала» в полуфинале.
- «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов.
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Источник: УЕФА