Свитеры с фамилией российского хоккеиста – самые продаваемые в НХЛ

В США выяснили, свитеры с фамилией каких игроков чаще всего продавались по ходу регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23. Лидером оказался российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, несмотря на то что его команда не попала в плей-офф.
Топ-5 помимо россиянина выглядит так.
2. Сидни Кросби («Питтсбург»).
3. Давид Пастрняк («Бостон»).
4. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).
5. Остон Мэттьюз («Торонто»).
Овечкин оказался лидером по проданным свитерам второй сезон подряд.
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Источник: ESPN