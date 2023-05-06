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    • Свитеры с фамилией российского хоккеиста – самые продаваемые в НХЛ

    Свитеры с фамилией российского хоккеиста – самые продаваемые в НХЛ

    В США выяснили, свитеры с фамилией каких игроков чаще всего продавались по ходу регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23. Лидером оказался российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, несмотря на то что его команда не попала в плей-офф.

    Топ-5 помимо россиянина выглядит так.

    2. Сидни Кросби («Питтсбург»).

    3. Давид Пастрняк («Бостон»).

    4. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

    5. Остон Мэттьюз («Торонто»).

    Овечкин оказался лидером по проданным свитерам второй сезон подряд.

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    Источник: ESPN

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    06.05.2023 13:09
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