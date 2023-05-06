Свитеры с фамилией российского хоккеиста – самые продаваемые в НХЛ

В США выяснили, свитеры с фамилией каких игроков чаще всего продавались по ходу регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23. Лидером оказался российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, несмотря на то что его команда не попала в плей-офф.

Топ-5 помимо россиянина выглядит так.

2. Сидни Кросби («Питтсбург»).

3. Давид Пастрняк («Бостон»).

4. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

5. Остон Мэттьюз («Торонто»).

Овечкин оказался лидером по проданным свитерам второй сезон подряд.

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